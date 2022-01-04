鳳飛飛獨子、「財團法人鳳飛飛慈善基金會」董事長趙彣霖，3日發文指出，母親生前交代「不要設任何型式的紀念館」，強調凡未經他和慈善基金會授權協辦的活動，將採取一切必要的法律措施。（陳夢茹翻攝）

今年1月為「帽子歌后」鳳飛飛逝世十周年，桃園市為紀念出生於大溪的鳳飛飛，成立「鳳飛飛故事館」並於2日開館，不料鳳飛飛獨子、「財團法人鳳飛飛慈善基金會」董事長趙彣霖，3日卻發文指出，母親生前交代「不要設任何型式的紀念館」，強調凡未經他和慈善基金會授權協辦的活動，將採取一切必要的法律措施。

桃園市府在大溪成立鳳飛飛故事館，先前更舉辦宣傳記者會，向全國民眾宣告、邀請大家齊聚大溪，參觀鳳飛飛故事館、參加紀念踩街及音樂會活動，緬懷大溪女兒鳳飛飛。

鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖3日發文表示，感謝許多好朋友在媽媽離開將屆10周年之際，依舊緬懷著她的歌聲歲月，也追隨著媽媽的精神，支持鳳飛飛慈善基金會，繼續關懷社會，奉獻一己之力，真的非常感恩。

趙彣霖說，媽媽生前明明白白地告訴他，她能唱過那麼多好歌、擁有那麼多人的愛，此生就已快樂滿足了，因此離開後不想鋪張，一切低調從簡就好，遺願是身後不希望各界舉辦任何儀式追念，千萬別立牌位、也不要設任何型式的紀念館。

趙彣霖表示，然而這一段時間以來，卻不斷有人打著愛鳳飛飛、為鳳飛飛做事的名號，藉著有背景撐腰，就做著不尊重、違背媽媽生前遺願的行為，甚至完全未經他本人與慈善基金會同意授權的情况下，一而再、再而三的侵權。

趙彣霖強調，他不得不在此嚴正表明，凡未經他和慈善基金會所授權協辦的，都不是鳳飛飛的官方同意的活動，特此敬告。並且他也會採取一切必要的法律措施，保護媽媽的權益，扼止這樣的錯誤，以正視聽。

同時他也要懇請大家，愛媽媽，就請尊重媽媽遺願，想想她如果現在還在的話，以她的個性會怎麼做，並且也請尊重身為鳳飛飛唯一繼承人、法定代理人的他，與鳳飛飛慈善基金會的立場與權利。

對此桃園市文化局長莊秀美回應，據有關人士傳達訊息指出，該篇文章並非針對市府建置的鳳飛飛故事館控訴，目前已和鳳飛飛獨子趙彣霖、財團法人鳳飛飛慈善基金會搭上線，準備洽談當中。

莊秀美表示，鳳飛飛為大溪的女兒，大溪市民一直希望能為鳳飛飛設置故事館，而市府為回應市民期盼，特別蒐集民間有關鳳飛飛的CD、雜誌、照片等，放置於故事館中展示，完全不收費且沒有營利，這部分會再與家屬、基金會詳細說明。