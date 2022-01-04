有「女版賈伯斯」封號的美國血液測試新創企業Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），涉及刑事詐欺被控11項罪名，陪審團3日裁定其中4項成立，每項都面臨最高20年監禁的重刑。

霍姆斯被認定的4項罪名，包括對3名投資人電匯詐欺和共謀電匯詐欺。但有4項罪名不成立，包括誆騙患者支付Theranos的檢測費用及相關的陰謀指控。另外3項罪名與散戶投資人有關，陪審團無法做出裁決。

檢方指控霍姆斯在2010年到2015年期間騙取投資人的信任，讓他們相信Theranos開發出的革命性醫療裝置，只須採檢幾滴血就能驗出多種疾病。

霍姆斯身穿灰色套裝出庭，她聆聽陪審團宣讀裁決後神情鎮定，負責審理的聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）何時宣判尚未決定。

4項罪名每項可判到20年刑期來看，霍姆斯最重恐面臨80年有期徒刑。不過司法專家指出，她被處以最高刑期的機率微乎其微。

聯邦檢察官形容霍姆斯是，沉迷名聲和財富的騙子。在7天的陪審團審理期中，霍姆斯強調自己在男性主導的矽谷創業圈中，是有遠見的開拓者。她也將自己形塑成受害者，控訴前男友兼事業夥伴巴瓦尼（Ramesh Sunny Balwani），對她施以精神和性虐待。

現年37歲的霍姆斯2003年創辦Theranos，當時她才19歲。澳洲傳媒大亨梅鐸等富豪投資人，與這位被封為「女版賈伯斯」的年輕創業家見過面後，砸數百萬美元投資Theranos。

但《華爾街日報》2015年多篇報導踢爆Theranos的驗血設備有瑕疵，檢驗結果失準後，這家新創公司不堪醜聞宣告倒閉，跌落神壇的霍姆斯與Theranos前營運長巴瓦尼，於2018年遭到起訴。

霍姆斯從崛起到殞落的故事被拍成紀錄片，也成了出書的熱門題材。 Hulu TV將此世紀驗血騙局改編後，推出迷你影集《輟學生》（The Dropout），由女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演霍姆斯這位爭議人物。