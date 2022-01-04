疫情不斷有變化的時代，除了要照顧自己的健康以外，家中的衛生環境也要多關注，Dyson在去年就針對600名台灣民眾進行調查，結果顯示逾30%民眾的居家打掃與清潔頻率上升了2倍之多，就算疫情趨緩仍有72%民眾願意保持頻繁打掃的習慣，而就最近推出的吸塵器新品來說，明顯就看到特別注重避免二次污染及毛髮不纏繞的功能，反映出民眾因常在家中，對吸塵器的需求都不僅要求強勁吸力而已。

Dyson V15 Detect配備獨有的「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，更擁有視覺化分類統計功能去偵測、計算所吸除到的灰塵數量與大小，LCD螢幕上即會顯示即時數據。（Dyson提供）

Dyson V15 Detect更帶來了全新的「智慧變速吸頭配備無纏結科技」，在吸頭上方有56個聚碳酸酯齒梳，以清潔刷條上的毛髮，防止毛髮纏結的功能。（Dyson提供）

Dyson今（4日）就推出了主打迄今為止最強勁吸力智慧無線吸塵器Dyson V15 Detect，不僅獨有「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，訴求有效捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原之餘，更能把汙染物密封並過濾，更升級了全新智慧變速吸頭配備無纏結科技，在吸頭上方設有56個聚碳酸酯齒梳，以清潔刷條上的毛髮，防止毛髮纏結，同時還有導入了「視覺化分類統計功能」，在偵測及計算所吸到的灰塵數量與大小後，就會即時顯示於LCD螢幕中，讓使用者更了解家中的汙染物資訊，方便其隨之調整打掃的習慣。

Xiaomi無線吸塵器G11配備全新升級的第2代全方位地刷2.0，提供電動防纏繞地刷，內建三段式鈍刀片，能夠自動、安全地割斷纏繞在刷頭上的惱人毛髮。（小米提供）

Xiaomi無線吸塵器G11，定價8995元，預計1月下旬起於全官方通路開賣。（小米提供）

至於最近就還有小米全新的無線吸塵器G11，主打全新升級的第2代全方位地刷2.0，內建3段式鈍刀片以自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮，還有雙重智慧吸力調整功能，可根據灰塵的多寡、地刷偵測到的表面時作自動調整，同時擁有可將塵氣分離的雙層多錐旋風分離系統，將看不見的微小灰塵吸入集塵杯中並防止過濾器堵塞，加上多重過濾裝置以過濾高達99.5％的0.3µm微粒，避免二次汙染，更有靜電釋放裝置，讓集塵杯內的灰塵沾粘更容易清除。