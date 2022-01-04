經濟部今日（4）配合行政院「物價聯合稽查小組」，再針對近期漲價餐廳的中、上游供應商及貿易商等8家，涵蓋進口食材品項牛肉、雞肉、豬肉及水產等。不過業者喊冤，是因新冠肺炎、天候異常與國際物流三個因素造成本遽增，所此反映調整食材。

本次稽查的中、上游供應商，地點在台北市、新北市及花蓮縣，由法務部偕同公平會、經濟部、農委會、財政部等跨部單位共同至現場稽查，請業者就稽查項目具體說明進銷貨之價格、數量與漲價品項原因、漲幅及提供佐證資料，以釐清中、上游供應商物價調漲原因。

受稽查業者多表示，受新冠肺炎影響、天候異常農作物欠收等因素，致飼料等國際原物料漲價、再加上國際物流成本劇增等，故業者所供應之食材成本有所調漲。

經濟部表示，如發現涉有公平交易法的聯合行為、欺罔行為或刑法意圖抬高交易價格，囤積物品，將交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。