爭議網紅鄧佳華在與連千毅結束合作關係之後，先是當起外送員，但被抓包冒用身分後，只得先暫停送餐。而後又轉往AV界，以「真田弦一華」的藝名出道當男優，消息放出後再度成為媒體焦點，甚至首位合作女優孟若羽還因受不了輿論壓力而在開拍前辭演，幸好最終仍順利完成拍攝，正片則在12月20日晚間9點上映，瞬間流量湧入更灌爆網站，〈觸Mii〉也邀請到最終與鄧佳華對戰的女優苡若來揭露拍攝時的秘辛。

最多人關心的當然是鄧佳華身為沒有性經驗的處男，第一次的表現如何？苡若在先前就曾透露滿分10分她給8分，這回她也道出背後關鍵原因，許多男性即使性經驗豐富，在面對拍攝AV時的大陣仗，都可能無法勃起，然而鄧佳華拍攝當天除了一般拍攝AV時的工作人員外，現場還有許多非工作人員，但他完全沒有這個問題，拍攝正戲幾乎是一鏡到底，令苡若相當驚訝。而且在「小華」的尺寸方面，苡若也掛保證無論長度、粗度都高於國民平均水準，更表示先前說的4次高潮，也是真實的生理反應。

鄧佳華首次上陣就是拍AV，表現超乎預期讓女優苡若給予高評價。（圖／翻攝鄧佳華臉書）

除了性能力天賦異稟之外，苡若也對鄧佳華的表演天份表示肯定，她以拍攝時的兩個小狀況為例，其一是要把鄧佳華推倒時，因為離床還有一小段距離，得要鄧佳華自己往後跳一小段才會倒在床上，沒想到拍攝時鄧佳華很浮誇的「彈」到床上，讓現場劇組笑到不行，導演也氣得警告鄧佳華好好「跳」到床上，否則要改劇本；其二則是在結束前導演要求鄧佳華打苡若屁股，但沒經驗的鄧佳華竟玩起「太鼓達人」，打得相當有節奏，讓苡若也忍不住偷笑。不過苡若坦言，這兩件事雖然好笑，但也表現出鄧佳華其實懂得表現，而且認真想要展現自我。

最後苡若談到拍攝這部片的確有些壓力，因為聲量太大甚至連她的母親都知道她要跟鄧佳華合作，由於母親當初就不認同她從事AV女優工作，得知她要跟如此有爭議的人合作更是不諒解，不過由於已經是拍攝前一天，也只能先完成拍攝，但苡若坦言未來對於拍片的邀約，會先跟家人溝通，做好心理建設後再進行。