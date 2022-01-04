明(5日)是小寒，小寒是農曆24節氣中的第23個節氣，同時也是冬季的第5個節氣，在冬至過後的15日，這時天氣開始逐漸寒冷，所以稱作小寒天。命理專家小孟老師分享小寒節氣的禁忌與傳統習俗，要大家注意。

小寒節氣有哪些傳統習俗呢？這個時節臘梅已經盛開，所以古人會在小寒「探梅」；還有十二月份舉辦祭祀的「臘祭」；以及驅除身體寒氣以及養生，家家戶戶都會在小寒節氣吃3種傳統食物。

第一種是「臘八粥」，是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮的溫補料理；第二種是「菜飯」，是用青江菜與鹹豬肉、香腸丁或是鴨肉丁，與糯米加上生薑一起煮食，可以增強身體禦寒的料理；第三種則是「黃芽菜」是白菜芽的菜心，經過醃製15天後取出食用，古人生活物資匱乏，用來補足蔬菜缺乏的營養素。

小寒節氣的4大禁忌：

1.不宜過度運動：小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒，容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。