呂秀蓮舉辦「新女性50年巡迴特展」 1月8日桃文化局展出 21:552022/01/04 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前副總統呂秀蓮舉行「新女性50年巡迴特展」，1月8日起至23日選於桃園市政府文化局3樓展廳展出。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮將舉行「新女性50年巡迴特展」，8日起至23日選於桃園市政府文化局3樓展廳展出，主題內容包含「台灣真女人」、「美台斷交」、「美麗島事件」、「暗黑桃園」、「縣長1千天」，她將坐牢的場景還原出來讓民眾能一窺究竟，講述不為人知的歷史故事。 呂秀蓮指出，「新女性50年巡迴特展」將從桃園出發，3月會到台北市、4月新北市、5月台南市、6月台中市、7月高雄市，歡迎大家來參觀、一同回顧台灣歷史。 《萬福鍾馗吉慶年》特展開幕 夏荆山雙巨幅真跡祈福 桃市圖 增設玩具出借服務 #特展 #呂秀蓮 #新女性 #50年 #巡迴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新女性50周年巡迴展 展出「呂秀蓮獄中物品」帶民眾身歷其境 13:052021/12/23 政治 台中印刷字造巡展 一窺文明奧祕 04:102021/12/21 地方新聞 100萬元誘少女性交易9次 再賠150萬元換免坐牢 11:232022/01/04 社會 呂秀蓮致函南韓總統文在寅「敦促從速釋放朴槿惠」信件全文曝 14:352021/12/24 政治 南韓「特赦朴槿惠」呂秀蓮呼籲：蔡英文特赦陳水扁 14:142021/12/24 政治 力挺辜仲諒反毒 王文祥慨捐600萬元 04:102021/12/30 財經焦點 子瑜一刀剪去招牌長髮 出道以來「最短髮造型」曝光登熱搜 13:212021/12/26 娛樂 鯨魚游進面膜廠！ 大江攜手科博館推動屏東科普教育 21:552021/12/24 財經 高雄青創特展 鼓勵Z世代追夢 04:102021/12/21 地方新聞 借鏡南韓 呂秀蓮籲蔡英文特赦扁 04:102021/12/25 政治要聞 「時代之眼：鄧南光影像紀念館數位典藏特展」開展 12:492021/12/22 寶島 生活熱門新聞 入冬最強冷空氣來襲！這2天最冷 北台恐現個位數低溫 - 生活 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 Omicron超像普通感冒 專家警告出現8大症狀立刻篩檢 - 生活 鳳飛飛故事館桃園開幕 獨子控侵權：違反母親遺願 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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