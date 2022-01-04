前副總統呂秀蓮將舉行「新女性50年巡迴特展」，8日起至23日選於桃園市政府文化局3樓展廳展出，主題內容包含「台灣真女人」、「美台斷交」、「美麗島事件」、「暗黑桃園」、「縣長1千天」，她將坐牢的場景還原出來讓民眾能一窺究竟，講述不為人知的歷史故事。

呂秀蓮指出，「新女性50年巡迴特展」將從桃園出發，3月會到台北市、4月新北市、5月台南市、6月台中市、7月高雄市，歡迎大家來參觀、一同回顧台灣歷史。