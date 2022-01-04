為提升會計師事務所透明度、國內審計品質，金管會「鼓勵」會計師事務所編製並公布「透明度報告」。金管會證期局副局長郭佳君4日發布「會計師事務所透明度報告編製原則」，作為會計師事務所未來編製透明度報告的依據，將分二階段循序推動，第一階段是四大聯合會計師事務所在2023年公布首份透明度報告，第二階段視成效再評估中小型事務所是否跟進。

郭佳君指出，「透明度報告」內容主要包括：事務所概況與法律架構、治理架構與管理階層資訊、風險控管及品質管制制度資訊、審計品質攸關指標、財務及業務資訊等，且揭露內容應以事實為基礎，不得有誤導、行銷或銷售服務的意圖。

郭佳君指出，許多會計師事務所會加入國際聯盟所，外界會想知道是否有助於審計品質的提升，及事務所提供「多元服務」（像是稅務諮詢、管顧、財務規劃）是否可能影響事務所專注於審計品質的文化，因此應額外揭露國際聯盟所對於會員所的風險控管及內部控制制度管控措施及支援情形。

郭佳君表示，未來應加強揭露關聯事業(包括子公司及關聯企業)資訊，如關聯事業之名稱、業務概況及非審計服務之營收占比等。據金管會統計，國內四大會計師目前營收有四成來自非審計服務（像稅務諮詢、管顧、財務規劃），相較國外六、七成不算高。

郭佳君表示，目前上市櫃公司年報只會揭露會計師事務所審計、非審計服務的占比，但新法規定，未來非審計服務的金額與內容都要在年報揭露，且2022年所編製的2021年年報就要揭露。

郭佳君表示，就國外經驗來看，編製並公布「透明度報告」有些國家採強制、有些採鼓勵，金管會經參考國際間的推動經驗將採二階段循序推動會計師事務所公布透明度報告。第一階段：四大聯合會計師事務所依編製原則於2023年公布首份事務所透明度報告，金管會已取得該等事務所之共識，將依金管會發布之編製原則，於每會計年度終了後四個月內，於事務所網站公布透明度報告。

第二階段：2023年後，金管會將視四大聯合會計師事務所公布透明度報告之情形及成效，適時評估中小型事務所公布透明度報告之可行性。會計師事務所透明度報告編製原則將置於證期局網站「審計品質專區」，金管會提醒會計師事務所參考編製原則及早因應，預為準備編製透明度報告所需之相關資訊，亦鼓勵中小型事務所得自願提前於第一階段依據編製原則公布透明度報告。