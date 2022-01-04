「手機沒電」幾乎已經快變成令現代人最焦慮的一件事，對於有不少果粉反映，手機耗電特別快，幾乎無法不充電在外使用一整天，一般認為，利用上滑螢幕將用完的App關閉可以省電，不過有3C達人透露，其實關閉App還是會耗電，並分享透過3個動作，可以讓iPhone真正省電。

擁有190萬粉絲的3C達人《kadama》在TikTok影片中指出，透過下列3個設定，比關閉App更省電：

1. 點選手機裡的「設定」，再點進「一般」，將「背景App重新整理」關閉，省去App持續重整耗費的電力，可保存電池續航力。

2. 點進「設定」中的「電池」選項，選擇「電池健康度」，開啟「最佳化電池充電」功能，可降低電池老化速度，iPhone將自動學習使用者的每日充電模式，將暫緩充電到80%以上，直到需要使用時。

3. 點進「設定」中的「輔助使用」，選擇「動態效果」，關閉「自動播放影片預覽」功能，關閉後iPhone將不會以全螢幕效果自動播放，也能讓手機獲得省電的效果。

至於上滑螢幕將用完的App關閉，到底能不能達到省電效果？根據外媒報導，過去曾經有國外的網友直接寫信問蘋果執行長庫克，最後沒有獲得明確答案，但蘋果公司軟體工程進階副總裁德里希（Craig Federighi）曾回應，關閉後台並不會更省電。