國光劇團一齣國際共創的作品《極西之地有個費特兒》，竟意外引發藝術總監王安祈辭職？原本是屬於內部溝通的茶壺風暴，外界一度霧裡看花，有諸多說法和揣測。對此，王安祈表示，國光劇團一直都是她守護的心頭肉，辭掉藝術總監、離開體制，她更能當京劇自由人，守護她所熱愛的京劇。

事件使於去年11月24日，王安祈在臉書上說明她要辭去國光藝術總監一職，並表達她喜歡「非功利性、無目的性」的創作，但並沒有說明辭職的真正原因，僅說明希望大家繼續支持國光的戲。

當時《極西之地有個費特兒》在2021年11月14日演出完畢，前文建會主委邱坤良11月18日在個人臉書上書寫「有所為與有所不為，國光劇團的角色與定位」一文，談論他對「費特兒」一劇聘請國際顧問的評析與觀察，6天後，王安祈正好請辭，引發外界聯想，辭職是否和邱坤良對此劇的評析有關。

王安祈表示，當時辭意已決，才在臉書上發文，讓自己沒有回頭路，也因為是內部的事，不宜對外說明太多，「會傷害我最愛的國光」，不過日前有媒體報導京劇與新科技之間的關聯，文中談到她辭職一事，再度引發諸多戲迷、友人關切，「我發現原來很多朋友誤會，我是因為費特兒演出後評價兩極，邱校長（指邱坤良）寫的文章，造成我辭職，但不是這樣，我認為有必要說清楚。」

王安祈表示，這次演出的《極西之地有個費特兒》，和國際顧問的工作過程，有許多溝通上的不快，當時她已累積許多壓力。加上在費特兒演出完畢之後，邱坤良所發表的文章，王安祈認同其觀點，並點了一個讚，留言「謝謝邱老師」，因此收到傳藝中心主任陳悅宜質疑為何要點讚的訊息，王安祈認為每個人都有表達的自由，卻因為點讚受到質疑，令她去意甚堅。

對此，陳悅宜表示，這其中有溝通上的誤會，她從來不會要求藝術總監放棄藝術判斷，也不該放棄。陳悅宜表示，她一直都是王安祈的粉絲，也對她很尊敬，很希望王安祈能留下來，繼續協助人才培育和傳承。