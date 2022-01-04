網紅實況主「亞洲統神」張嘉航過去曾槓上前職業電競選手、知名實況主「Toyz」劉偉建，後因Toyz涉嫌販毒遭羈押而告一段落。沒想到統神近日又槓上Toyz的「前隊友」，也就是實況主、電競隊伍BYG的老闆「丁特Dinter」薛弘偉，統神酸丁特被遊戲橘子告是活該，丁特則反酸統神員工跑光免發年終，統神再反酸不是好老闆但卻是好爸爸，狠酸丁特當年墮胎風波，戰場開不完讓吃瓜群眾網友直呼「血流成海」！

丁特近日收到一名粉絲的借錢求救信，稱自己「欠下高利貸沒錢還利息」，這讓丁特氣憤地公開相關信件，強調「腳踏實地」很重要，「當你擁有的財富遠高過你對這個社會的認知，那麼這個社會有一萬種方式把你的財富收回，像我儲值養遊戲橘子的法務部門就是一個很好的例子」。

沒想到「亞洲統神」竟來到留言處回應說：「你會被橘子告是因為你說橘子詐騙，不要倒果為因，自己造口孽怪別人告你，你本來就可以告橘子詐欺，自己不告，愛打嘴砲，怪別人告你，可悲喔，這樣當老闆的喔，不要笑死人了，繼續找你的『特粉』自衛吧」。丁特也不甘示弱，在臉書貼出過去統神公司「蹦蛙娛樂」員工接連出走的新聞，反譏「謝謝亞洲統神教我怎麼當老闆，年終又要發一堆，早知道學統神」。

事實上，統神之所以會槓上丁特有其原因，是因為日前丁特曾砸上百萬元實測手遊《天堂M》「製作寶物的機率」，發現比官方公告的還要低，不符合遊戲橘子宣稱的「台版機率都是跟韓國一模一樣」，因此向消保會檢舉，並請立委討論，希望推動「轉蛋法」；之後代理商發布聲明表示：「丁特持續散布不實資訊詆毀公司」，於去(2021)年12月10日對丁特提起民事訴訟。統神評論此事時提到：「機率其實就是期望值」，但事實上「期望值」應是「樣本數乘以機率的平均數字」。

丁特為了打臉統神，在臉書分享了一篇《員工狂離職！統神甩鍋「檢討國動」再嗆倒讚幫：你們就是賤》的文章，暗諷統神當老闆都不用發年終給員工，因為都走光了：「謝謝亞洲統神教我怎麼當老闆，年終又要發一堆，早知道學統神。」

沒想到引來統神本人在底下留言，統神也直言坦誠真的不會做老闆：「真的吼，特老闆，我真的不會做老闆。可是我是兩個孩子的好爸爸，等你努力嘿，老闆。」以丁特於2015年被爆出的墮胎風波狠酸反擊，火爆互噴直接讓網友暴動，鄉民紛紛在底下留言：「這就是我要的！」樂見雙方「血流成海」。

網友紛紛表示：「新年馬上就有新抓馬(指drama，看好戲)可以看了？」、「不是耶，電競催狂魔一纏上不死不休捏」、「好好互嗆可能會贏，但翻舊帳真的直接輸掉」、「又有新遊戲要上線？」、「Toyz才剛出來，又有人準備要進去蹲？」；但也有支持丁特的網友表示，「統神自己要來參戰是？」、「完全沒理由嘴人，統神真的很爛」，兩派網友也打起嘴砲。