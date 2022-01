傻子與白痴已2年沒在台舉辦專場。(相信音樂提供)

傻子與白痴演唱會如火如荼進行中。(相信音樂提供)

由蔡維澤、徐維均、鄭光良、李沂邦組成的新生代人氣樂團「傻子與白痴」,2021年末推出他們在24歲本命年譜寫的新專輯《Year of Fate》,一推出立刻登上五大唱片週榜冠軍,正在如火如荼進行的「Year of Fate」巡迴演唱會,從深圳、廣州、上海、寧波、合肥、蘇州、濟南、珠海、廣州、長沙、武漢、福州、廈門、瀋陽、南京、成都到重慶等城市,在各地歌迷千呼萬喚下,這次北中南開唱一次公布,台北場2月19日ZEPP NEW TAIPEI (新莊宏匯廣場)、台中場3月5日Legacy Taichung、高雄場3月12 日駁二LIVE WAREHOUSE。

傻子與白痴距離2019年10月在台北legacy開唱,已超過二年沒在台舉辦專場,四人都相當期待,也期待能近距離見到歌迷,他們說:「這次帶上新專輯也帶上新心情,我們要呈現一個成長茁壯的男子漢傻白給大家!」至於會準備什麼驚喜,他們賣弄關子,幽默笑說:「驚喜先說了就不叫驚喜啦!不過我們會準備新專輯的周邊,還有好看的show和好看的維澤給大家!」同時推出「Chop Chop!」限量套票,1月6 Live Nation Taiwan會員預售、1月7日中午12:00 拓元售票系統開賣。