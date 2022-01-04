新北市一名洪姓女子買了一台Apple iPad Pro平板電腦，憂心被丈夫指責敗家，竟異想天開，把平板拿到警局佯裝撿到，打算6個月後無人領回便可依法規領回，豈料遭到一名陳姓員警佔領，新北地檢署近日偵結，依貪汙治罪條例將陳員起訴。

據了解，洪女於2021年6月間拜託友人幫忙購買一台iPad Pro平板電腦，但擔心丈夫會嘮叨，遂突發奇想把全新的平板電腦送到警察局，稱自己「撿到」，計畫等遺失物滿6個月無人認領時，便可把平板帶回家，也可以免去被丈夫指責。

未料，洪女的計畫趕不上變化，中和分局的陳姓員警見其他同仁受理案件的遺失物為全新的平板電腦，竟心生貪念，私下聯絡撿到平板的洪女，稱失主已前來領回，並把平板占為己有，而洪女聽聞後立刻察覺事有蹊蹺，立刻聯繫當時承辦的員警問個清楚。

經警局內部詢問後，陳員發覺紙包不住火，趕緊把佔有的遺失物緊急歸還回去，希望能掩蓋犯行，未料陳員的犯行都被監視器畫面拍下，經內部調查後，陳員遭移送地檢署。

陳員到案後坦承犯行，且已離職，新北地檢署日前偵結，認為陳員雖因一時貪念，但考量其已歸還平板，情節還算輕微，依貪汙治罪條例將其起訴，並向法院減輕其刑。