將於周三(5日)恢復實體活動的CES 2022(國際消費電子展)，預計英特爾、AMD以及NVIDIA都會推出新款處理器以及獨立顯卡產品，這也是英特爾在新執行長Pat Gelsinger於2021年接任職位、宣布啟動IDM 2.0戰略，並加入獨立顯示卡市場以來，外界都相當關注3巨頭如何競爭。被稱「蘇媽」的AMD執行長蘇姿丰搶先公開Ryzen 6000 APU，並跨入了6奈米製程世代。

市場消息指出，AMD的Radeon RX 6000S行動版顯示卡可能會在活動發表，並與英特爾推出的產品同樣採用台積電6奈米製程。蘇姿丰搶先在推特發文，並透露將在4日上午發表AMD在2022年首款產品發表會，並貼出一張手持晶片的照片，採用FP7封裝方式，該晶片也入選CES 2022創新獎。

Happy New Year and welcome to 2022! We are kicking off the year with lots of new tech - hope you will join us for our #AMD2022 Product Premiere on January 4th at 7am PT: https://t.co/ixOLhxjkuM pic.twitter.com/DT0pXHiLXw — Lisa Su (@LisaSu) January 3, 2022

預計AMD還會推出RX 6000M系列行動版顯卡、RX 6500 XT/RX 6400桌機入門級顯卡，也都採用6奈米製程。從CES 2022創新獎介紹指出，Ryzen 6000系列顯卡將升級至Navi架構，淘汰使用多年的Vega架構，並支援DDR5技術，支援PCIe 4.0。

Ryzen 6000H、Ryzen 6000U系列預計也會使用Zen3+ CPU架構，搭配在AMD整個APU產品發揮出更強大的效能。

英特爾則是在去年8月舉辦「架構日」透露將以「Intel Arc」品牌，推出代號為Alchemist、基於Xe HPG微架構打造的全新消費級高效能顯卡，支援具備光線追蹤（ray tracing）加速能力、AI驅動超級取樣（supersampling），以及Windows DirectX 12 Ultimate，並擁有深度學習超級採樣 （DLSS）技術。

英特爾指出，有機會把Alchemist委由台積電代工生產，特別是用以6奈米製程，等於是在最新一代的獨立顯卡產品上，AMD、英特爾將以同規格的晶圓代工製程對決。

NVIDIA也趕在 CES 2022登場前，搶先曝光採用完整 GA102 晶片的RTX 3090 Ti創始版顯卡外觀曝光，維持與 RTX 3090相同的 3 槽設計，電源改用全新 16-pin 接頭，可供應高達 450W 的電力，電源供應器建議瓦數甚至來到1000W的誇張等級。至於是否延用三星的晶圓代工製程，市場消息指出，可能要等到RTX 40系列高階版顯卡才會採用台積電5奈米製程，代表NVIDIA仍會採用三星的機率很高。