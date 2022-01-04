馬來西亞超人氣網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖）以可愛臉蛋加上火辣身材，光是IG就擁有近1600萬粉絲，從不吝嗇秀出傲人曲線的她，更被網友們封為「大馬波神」；蕭佩兒的火辣風格不僅在亞洲造成話題，近期更火到美國，日前她分享成為東南亞第一個登上當地知名成人雜誌《閣樓》的辣照，但家鄉民風較保守讓她遭到謾罵。

蕭佩兒在網路上的高人氣，也讓她開始有各種廣告代言，前段時間她在IG曬出新廣告畫面，短短30秒露事業線又洩大腿根，好身材被看光，一票網友已經被震暈；不久前她更成為美國熱銷成人雜誌《閣樓》（Penthouse）最新一期封面人物，她也馬上和粉絲分享她的喜悅，更雀躍地說，「彷彿像在做夢」。

日前她特地脫掉上衣，用雜誌遮住上半身重點部位，沒有露出不該露的地方，卻依舊每一個角度都充滿誘惑；然而蕭佩兒在雜誌封面是穿著泳衣，但內容不乏有全裸照，傳回民風比較保守的馬來西亞，不免引起爭議，甚至出現大票網友謾罵，畢竟她是「東南亞第一人」登上美國成人雜誌封面的模特兒。

儘管引起爭議，但蕭佩兒還是對於自己是「東南亞之光」相當滿意；據悉，1998年出生的蕭佩兒，一開始當YouTuber是以清新可愛形象聞名，但突然轉型性感風格，衣服穿越少知名度越高，還被評選為「國內百大性感女性」之一，讓她就此決定以這個形象堅持下去。