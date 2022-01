王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料,控他婚內出軌、約砲又召妓,雙胞胎女團By2妹妹Yumi也捲入小三風波,李靚蕾更曬出兩人私下對話,現週刊卻爆出兩人當時對話只是為了工作,並指王力宏、李靚蕾婚姻觸礁時其實還算和平相處,因此對於李靚蕾的核彈級爆料,讓王力宏相當慌張。

之前李靚蕾曾PO出Yumi還傳訊給王力宏的對話截圖,但據《鏡週刊》公開訊息後半段的內容,其實Yumi談的是工作,Yumi開頭就表示很久沒跟王力宏說話了,接著提到By2發行第七張專輯,想請王力宏錄一段簡短宣傳影片,放在北京媒體見面會使用,僅是私下工作請求而已,似乎不如外界想得曖昧。

Yumi捲入王力宏小三風波,上月她聲明強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻,但也認了是男方結婚前正式交往的女友,並稱兩人早在2015年就互刪微信好友,撇清當小三一事,可話一說完,李靚蕾就曬出一張2015年8月6日的一張對話截圖,內容似乎是Yumi私訊王力宏,她寫下:「Hi there. How are you doing?」打臉Yumi「早刪好友」的說法。