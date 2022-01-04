王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，控他婚內出軌、約砲又召妓，雙胞胎女團By2妹妹Yumi也捲入小三風波，李靚蕾更曬出兩人私下對話，現週刊卻爆出兩人當時對話只是為了工作，並指王力宏、李靚蕾婚姻觸礁時其實還算和平相處，因此對於李靚蕾的核彈級爆料，讓王力宏相當慌張。

之前李靚蕾曾PO出Yumi還傳訊給王力宏的對話截圖，但據《鏡週刊》公開訊息後半段的內容，其實Yumi談的是工作，Yumi開頭就表示很久沒跟王力宏說話了，接著提到By2發行第七張專輯，想請王力宏錄一段簡短宣傳影片，放在北京媒體見面會使用，僅是私下工作請求而已，似乎不如外界想得曖昧。

Yumi捲入王力宏小三風波，上月她聲明強調從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但也認了是男方結婚前正式交往的女友，並稱兩人早在2015年就互刪微信好友，撇清當小三一事，可話一說完，李靚蕾就曬出一張2015年8月6日的一張對話截圖，內容似乎是Yumi私訊王力宏，她寫下：「Hi there. How are you doing?」打臉Yumi「早刪好友」的說法。