俄羅斯的蘇愷系列戰機過去幾十年一直很暢銷，不過最近遇到退單潮。知情人士透露，由於美國與西歐陣營對俄羅斯經濟制裁，間接導致一些Su-35戰機的原本訂戶決定退訂單，包括埃及、阿爾及利亞、印尼都取消了Su-35戰機的採購案。

防衛部落格(Defense Blog)報導，Su-35之所以被退單，與它的產能受限有很大的關係，雖然俄羅斯掌握了大多數Su-35的生產工作，但是精密的電子設備卻需要從美國、歐洲和以色列進口，在美國與北約對俄羅斯進行工業產品的禁運後，就造成產能的延遲。

消息人士表示，「由於俄羅羅未能及時更換供應商，先前從一些歐洲國家和以色列進口的主動掃描陣列雷達和關鍵航空電子設備被扣住，影響3個國家對Su-35的大訂單。」

印尼空軍元帥法賈爾•普拉塞迪歐 (Fadjar Prasetyo)也正式確認，雅加達放棄了Su-35採購計劃。

埃及也停止了30架Su-35戰機的採購，轉單到其他款式的戰機。鄰國阿爾及利亞也決定不買Su-35，而是把資金集中到Su-30SM 戰鬥機的性能更新上,現代化上。這對俄羅斯來說，是相對的好消息，雖然新戰機訂單取消，但至少現有戰機的性能提升也是一筆不無小補的商機。

Su-35剩下的出口希望在伊朗，報導稱，德黑蘭將於下個月與俄羅斯簽署一項為期 20 年的軍事戰略合作協議，可望購買包括 S-400、軍用衛星和埃及退訂但已完成的Su-35戰鬥機。