44歲詹女、36歲李女合夥製造販售含有禁藥毒品成分的減肥藥，獲利驚人。（彰檢提供／謝瓊雲彰化傳真）

李姓美容師高調販售含有第四級毒品成分的減肥產品，包裝上還打印美國加州製造，每盒80顆、售價高達8000元，暴利驚人。（彰檢提供／謝瓊雲彰化傳真）

44歲詹女、36歲李女合夥製造販售含有禁藥毒品成分的減肥藥，獲利驚人。（彰檢提供／謝瓊雲彰化傳真）

44歲詹女、36歲李女合夥製造販售含有禁藥毒品成分的減肥藥，還高調經營粉專、並透過網購平台販售。（彰檢提供／謝瓊雲彰化傳真）

瘦身藥快又有效？小心內含毒品禁藥。彰化地檢署查獲自稱「JOJO老師」桃園市李姓美容師向早有製造販售禁藥前科的新北詹姓女子採購含有四級毒品sibutramine（西布曲明）的禁藥原料成分，委託生技工廠代工後，假冒通過SGS認證及美國進口的虛偽包裝，以名為「草本小纖女」、「天然草本纖姿」等瘦身產品後上網直銷販售，短短1年就牟取高達2167萬元暴利，遭檢方依違反《藥事法》起訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，新北市44歲詹女2009年開始自中國進口含Sibutramine（西布曲明）成分的減肥藥牟利，該成分也是著名減肥藥物「諾美婷」所含成分，因副作用強烈恐引發心血管不適症狀，最嚴重有猝死風險，衛福部食藥署2010年廢止藥品許可證、列為禁藥成分，由於該成分也有抑制食慾神經跟興奮效果，容易成癮，去年9月更被公告為第四級毒品。

詹女在2013年、2014年間遭查獲違法，遭法院判刑確定；當時桃園市36歲李姓美容師也被查出有向詹女進貨，李女辯稱只是買來自己吃、沒有轉賣，而獲檢方不起訴處分。

雖然明知該項原料已被列為禁藥、屬於《毒品危害防制條例》的第四級毒品，禁不起減肥龐大商機的引誘，詹、李兩人繼續自2017年鋌而走險，透過貿易商自中國進口含Sibutramine的原料，再委由不知情的食品生技廠公司混合其他原料，打錠製成瘦身產品販售。

詹女除將瘦身產品少部分以「天然植萃優纖美」之商品名稱，賣給不知情的古姓友人，其餘全部以每盒單價1500元出貨給李女；詹女交貨時再三叮囑李女要低調販售、製造金流斷點，以免遭檢調盯上，不料李女卻以每盒3000元的價格高調在蝦皮平台販售，還經營成立臉書粉專「極致美學專業瘦身」、「天然草本纖姿官網」、「變身小纖女窈窕女神」，還透過旗下「仙女團隊」、「女神團隊」等10個直銷代理商團隊全力銷貨。

前年9月李女與詹女拆夥後，更大膽自創品牌，自己找原料、代工廠，將含禁藥的減肥瘦身品「升級」，她先生產一小批原料合格的減肥產品送驗，並取得SGS檢驗證書，包裝時在外盒打印「美國加州製造」，打造出自有品牌「草本小纖女」、「天然草本纖姿」等瘦身品，每盒80顆裝，售價高達8000元，直到去年9月15日被調查局查獲，短短一年來已海削2167.8萬元。

李女因犯行重大，被檢調查獲後遭到羈押，詹女擔憂東窗事發，主動向代工製藥廠坦承有添加違法成份，並要求拿回產品，製藥公司察覺有異後主動檢舉，讓其犯行曝光，經檢調追查，詹女不法獲利也有643萬5百元。