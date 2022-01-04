林暉閔在〈夜行樂園〉MＶ中一人分飾兩角。添翼創越工作室提供

VH推出第二張概念專輯《文明》。添翼創越工作室 提供

曾獲得金曲獎提名的樂團界神秘雙人創作組合VH（Vast ＆ Hazy），醞釀三年半時間，趕在告別2021年前夕，推出第二張概念專輯《文明》，主唱咖咖表示：「這兩年因為疫情關係，所有人的生活都被打亂，文明秩序似乎也重整，或許透過一座心之所向的末日樂園，能為大家找到一絲希望。」

VH（Vast ＆ Hazy）曾以〈與浪之間〉入圍金曲獎最佳音樂錄影帶，也以首張專輯《求救訊號》獲得最佳演唱組合提名，在獨立音樂圈擁有極高人氣。發完首張專輯後，團員放慢腳步汲取靈感，也陸續釋出單曲給歌迷驚喜，終於耗費三年時間，完成第二張專輯。

首發單曲〈夜行樂園〉MV請到導演胡瑞財拍攝，由電影《緝魂》中表現亮眼的林暉閔擔綱演出。片頭一個個紙箱象徵規格化的人生，主角掙脫紙箱後不停躲閃的則是外界質疑的目光。MV的最後，林暉閔一人分飾兩角，相視而泣、而笑，直面自己的內心，找到容身之處。

VH在視覺上亦下足功夫，呼應末世博物館的概念，專輯中所有歌曲都有相對應的「展品」，並將之製作為3D影像。宣傳照請到知名時尚攝影師「周墨」掌鏡，以光影變化打造迷幻科技感，冷冽黑白服裝搭配神秘紅色光線，形成強烈對比，也強化雙人組合獨特個性。VH也宣布舉辦「ibasho 新歌小巡演」，一路從台北、台中、台南到高雄，門票開賣當天一分鐘完售。