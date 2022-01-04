新華社4日報導，中共中央黨政11個部門聯合印發《退役軍人逐月領取退役金安置辦法》（稱《辦法》），已自2021年12月24日起施行。顯示逐月領取退役金這一新的退役軍人安置制度，正式建立運行，對妥善安置、合理使用退役軍人，服務國家經濟社會發展、國防和軍隊建設具有十分重要的意義，必將有利於增強軍人職業的尊崇感、提高軍人服役的穩定性，必將有利於鼓勵引導退役軍人融入社會就業創業，為社會經濟發展貢獻智慧和力量。

據報導，經中共中央、國務院、中央軍委批准，退役軍人事務部、中央組織部、教育部、公安部、財政部、人力資源社會保障部、住房和城鄉建設部、國家稅務總局、國家醫療保障局、中央軍委政治工作部、中央軍委後勤保障部等11個部門日前聯合印發《辦法》。

報導指出，《辦法》堅持著眼進一步吸引穩定軍事人才，激勵軍人退役後更好發揮作用，建立與經濟發展水準相適應、與軍地改革相銜接、與服役貢獻相匹配的退役軍人安置制度。

報導強調，《辦法》堅持突出服役貢獻、體現尊重優待、鼓勵就業創業、融入社會保障的原則，對逐月領取退役金安置方式的適用條件、安置去向、退役金發放及調整、地區補助、養老醫療待遇等作了系統規範，為健全完善退役軍人政策制度體系，推動退役軍人安置工作健康有序發展提供基本遵循和制度支撐。

大陸退役軍人事務部政策法規司司長李向東指出，《退役軍人保障法》作為中共建政以來第一部專門規範退役軍人保障工作的基礎性、綜合性法律，對安置責任、安置方式、適用條件、待遇保障等做出全面規定。

例如，堅持分類安置，根據退役軍官、軍士和義務兵的身份、類別，結合服役年限、所作貢獻等因素分別確定了退休、轉業、逐月領取退役金、復員、自主就業、安排工作、供養等安置方式；提高安置品質，明確規定轉業軍官、安排工作的軍士和義務兵，由機關、群團組織、事業單位和國有企業接收安置；同時規定，對參戰退役軍人，擔任作戰部隊師、旅、團、營級單位主官的轉業軍官，屬於烈士子女、功臣模範的退役軍人，長期在艱苦邊遠地區或者特殊崗位服現役的退役軍人，優先安置。