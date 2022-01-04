小提琴家黃俊文表示，巴伯的小提琴協奏曲可說是以音樂記錄了美國1920年代的歷史。（張鎧乙攝）

這趟返台，已是黃俊文在疫情兩年間的第五度隔離，他表示已很習慣，也坦言，疫情下在國際間的演出不間斷，更學會如何與一起工作的夥伴溝通。（張鎧乙攝）

美國費雪獎得主、享譽國際的小提琴家黃俊文再度返鄉演奏，這次帶來美國作曲家巴伯的小提琴協奏曲，他表示，這部作品可說是以音樂記錄了美國1920年代的歷史，「不管是情感的抒發或是當時經濟大蕭條的情況，都以音樂做了真實的呈現。」

這趟返台，已是黃俊文在疫情兩年間的第五度隔離，他表示已很習慣，也坦言，疫情下在國際間的演出不間斷，更學會如何與一起工作的夥伴溝通，包括是否戴口罩，其實是敏感話題，「每個地方的文化不同，不是每個人都願意戴口罩，我會很小心地詢問，也許是透過經紀公司轉達，或是以軟性的方式表達，如果樂團有人染疫，會有兩周不能上班，但如果我染疫了，不能演出會沒薪水。換個方式讓對方了解需求。」

黃俊文表示，疫情間的生活，行李箱總是會帶消毒水，也因此變得很重，「但這些事情都需要執行和適應，我真的很戰戰兢兢，雖然有打疫苗，但還是固定檢驗，確保安全。」

黃俊文表示，這次很開心又能和指揮家呂紹嘉、國家交響樂團同台演奏，他表示，巴伯小提琴協奏曲從第一樂章刻劃美國中西部遼闊的大自然景象，第二樂章暗藏第一次世界大戰之後與第二次世界大戰在即，人們對於社會的恐慌及對未來的徬徨，第三樂章則描繪美國1920年代的經濟起飛，大城市裡蓋房子和車水馬龍的吵雜聲，「對我來講，這首曲子是美國二十世紀最傑出的小提琴協奏曲之一，也是我認為最有溫度的小提琴協奏曲。」演出將於1月6日在台北國家音樂廳登場。