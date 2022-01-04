2021年台股大漲23.6％，台股指數產品ETN及ETF表現更加亮眼，漲幅前十名平均報酬為43.52％，而其中統一ETN就包辦了三檔，成為最大贏家，包括統一價值成長ETN（020018）、統一微波高息20 ETN（020011）、統一特選臺灣5G ETN（020019）。

據CMoney統計，2021年台股（不含槓桿）指數產品績效表現最好的前十名中，有六檔為ETN，大幅超越國民最愛的ETF；統一證發行的ETN有三檔表現最佳，由統一價值成長ETN拿下第二、統一微波高息20 ETN排名第八，以及統一特選臺灣5G ETN排名第十；報酬分別為59.08％、33.96％、33.64％，大勝大盤表現。

就標的來看，中小型股持續攻佔榜單，金融股下半年表現則優於上半年，而純科技股指數唯一入榜的是統一特選臺灣5G ETN。

統一證券金融商品部表示，臺灣5G指數前十檔成分股集中在台灣5G領頭羊半導體類股上，包含晶圓代工、IC設計、封裝測試以及中華電等，佔比達77％，成分股乾淨且動能強大，除了是正5G指數外，更包含許多電動車概念股。價值成長ETN則是匯集了航運三雄以及傳產，每季檢視挑選一籃子「當季的價值成長股」，因此不受類股輪動影響；而具備高股息低波動特色的統一微波高息ETN比重第一為中華電，約16％，另外金融股以及傳產、科技股雨露均霑，是穩定存股的好選擇。

ETN與ETF同為連結指數的商品，差別在於前者有到期日，但事實上到期年限多為10年，因此，除非投資人習慣一檔股票買進存放超過10年，否則影響不大；另外統一證也說明，統一ETN依照主管機關規定設有保護投資人的下限價機制，但並未有上限價，因此不會因為漲太多而強制贖回，投資人可回歸到指數本身來挑選想要投資的商品。