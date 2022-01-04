每年《ePrice比價王》都會舉行年度旗艦智慧手機拍照盲測，而在「2021 七大旗艦智慧手機拍照盲測」的結果中，就由vivo X70 Pro在8項盲測項目中，奪得了「標準室內食物」、「標準一般夜間」、「標準超級夜景模式」3項第一名以外，在標準高反差相片、10X變焦 2個項目上也獲得了季軍，而擅長攝影技術的vivo，即日起至2月15日也舉辦了「2021 vivo不止視限手機攝影大賽」，勝出者即有機會獲得vivo X70 Pro等大獎。

2月15日前只要使用vivo任一款手機皆可參加「2021 vivo不止視限手機攝影大賽」，即有機會獲得vivo X70 Pro等大獎。（vivo提供）

2月15日前只要使用vivo任一款手機皆可參賽，以影藝景色、人藝風華、風格人像3個主題投稿，將分別選出金、銀、銅3個獎項，冠軍可獲得獎金3萬元獎金及vivo限量黑卡，凡持黑卡可至vivo體驗店任選一項vivo產品免費帶回家（使用期限1年且僅能兌換1次），而活動另設有作品票選，周周抽好禮，活動結束後票數最高之作品可獲得vivo X70 Pro手機等總計10個大獎、約30萬好禮。