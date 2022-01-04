立陶宛因為允許我國設立以台灣為名的代表處，遭受來自中國的政治與經濟脅迫。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）今天對當地媒體表示，讓台灣成立代表處不是問題，但是以台灣為名則是個錯誤，在這件事情上他並沒有獲得充分協調。對於此事，台灣網友隨即展開激烈討論，有網友表示「民進黨又銃康朋友了」、「塔綠班崩潰」。

瑙塞達認為，立陶宛和台灣雖然不具外交關係，但是仍然可以互相開設代表處，「但是代表處的名字是關鍵因素，嚴重衝擊到立陶宛與中國的關係，現在我們必須去處理這個後果。」瑙塞達說，一些非傳統的手段被用來對付立陶宛，我們必須積極對歐盟指出，這是針對歐盟國家發起的攻擊。

立陶宛前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）日前也指出，支持或承認台灣應該經由政府與議會協調並達成一致，這種承認應該由有影響力國家決定，輪不到立陶宛這種小國來出頭。

消息經轉載至PTT八卦版，掀起網友激烈討論，有網友表示「民進黨又銃康朋友了」、「塔綠班崩潰」、「大內宣失敗」、「如果這時候再撤掉台灣代表處，塔綠班臉會不會腫到突破宇宙」、「國際本來就是講實力、利益，只有塔綠班好傻好天真，笑死」、「塔綠班被打臉」、「有人要氣瘋」、「萊姆酒喝好喝滿啊」。

不過，外交部發言人歐江安晚間則對此表示，基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。歐江安指出，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。