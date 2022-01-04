美國海軍3日宣布，「林肯號」（CVN 72）航空母艦打擊群已離開母港，執行表定的海外巡弋任務。「美國海軍學會新聞網」（USNI）指出，這是美國陸戰隊F-35C匿蹤戰機中隊首次上艦部署，而由於數量不足，F-35C的海外巡弋在未來數年內都須由海軍與陸戰隊「輪番上陣」。

根據美國太平洋艦隊聲明稿，「林肯號」航艦打擊群3日已按照原定計畫，自加州聖地牙哥（San Diego）等母港出發，執行海外部署任務。打擊群成員包括「林肯號」航艦、神盾巡洋艦「莫比爾灣號」（CG 53），以及神盾驅逐艦「費茲傑羅號」（DDG 62）、「格里德利號」（DDG 101）、「山普森號」（DDG 102）和「史普魯恩斯號」（DDG 111）。

USNI指出，「林肯號」上搭載的戰機，包括來自陸戰隊第314戰鬥攻擊中隊（VMFA-314）「黑騎士」（Black Knights）的F-35C，是首個隨航艦進行海外部署的陸戰隊F-35C中隊。「黑騎士」是美國陸戰隊的首個F-35C戰機中隊，2020年底開始換裝、2021年7月便宣布達完全作戰能力（FOC）。

「卡爾文森號」（CVN 70）航艦8月2日離開聖地牙哥，目前正於印太區域部署，等待「林肯號」前來接手任務。「卡爾文森號」搭載的海軍第147戰鬥攻擊中隊（VFA-147）「淘金者」（Argonauts），也是該軍種首個隨航艦參與海外部署的F-35C中隊。

主管作戰需求與能力的海軍副軍令部長康恩（Scott Conn）中將，在擔任海軍航空作戰主管期間曾表示，由於F-35C的換裝速度不夠快，美國海軍和陸戰隊在2026或2027年前將須「輪番上陣」，才能保證該型機的海外部署能力；時任陸戰隊副司令、目前擔任太平洋陸戰隊部隊司令的魯德（Steven Rudder）中將透露，該軍種還為此變更軍購計畫，先減緩購買F-35B的速度，以加速採購F-35C。