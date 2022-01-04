好萊塢型男傑瑞德雷托（Jared Leto）因飾演「小丑」一角而人氣爆升，在DC超級英雄電影《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中演技精湛；不久前他還跨足漫威（Marvel）吸血鬼片《魔比斯》，成為少數兼演DC與漫威角色的演員。傑瑞德雷托甚至還在電影《Gucci：豪門謀殺案》中裝扮成禿頭角色，「為戲犧牲」的精神令人敬佩；昨(3)日他在IG分享一段「水平攀岩」神技影片，一身「冰塊腹肌」果然不是練假的，一天不到瞬吸破百萬讚。

傑瑞德雷托昨(3)日在IG分享一段「水平攀岩」神技影片，只見他雙手抓在攀岩練習場的一塊藍色大岩上，右手定位、左手向左移動，然後再將右手移到剛剛左手的抓握處，依此反覆移動兩到三格的距離，稍微懂點攀岩的人不難認識到，用雙手支撐全身重量，向水平甚至微傾斜向上移動難度有多大；傑瑞德雷托生日時分享的「冰塊腹肌」果然不是練假的，影片貼出一天不到便瞬吸破百萬讚。

在電影《Gucci：豪門謀殺案》中，傑瑞德雷托所飾演的奧爾多獨子保羅古馳，被公認是本故事最難演的角色，且傑瑞德雷托本來不是導演的理想人選，直到傑瑞德雷托毛遂自薦，導演雷利史考特反問他：「你打算怎麼詮釋保羅古馳？」傑瑞德雷托回應：「我會每天清晨4點半開始化特效妝（禿頭妝），一到拍攝現場我就是保羅古馳了。」果真透過化妝師的巧手，讓傑瑞德雷托成為保羅古馳，當他進到片場還嚇到資深演員艾爾帕西諾。

艾爾帕西諾回想說：「這傢伙跑到我面前，他看起來怪怪的，然後一開口就跟我說：『嗨，爸爸。』我狐疑地看了看四周，因為我不確定他是這部電影的演員或劇組人員，然後就有人跟我說：『那是傑瑞德呀。』他真的變成了另外一個人。我也不是沒有看過做了特效化妝的演員，但這個特效化妝真的讓他完全改頭換面，也讓我瞬間戲癮上身，想立馬開始和他對戲。」

《Gucci：豪門謀殺案》劇照

但漫威吸血鬼片《魔比斯》因疫情關係數度延期，本將在今年1月上檔，如今又因為美國Omicron疫情升溫，美國今(4)日宣布將再延後至4月上映，這是該部電影第六次延期，而台灣也同步北美將從1月26日延後至4月1日，影迷想看傑瑞德雷托在漫威電影使壞要再等等了。

《魔比斯》因疫情升溫再度延期。（圖／索尼影業提供）

傑瑞德雷托上(12)月26日在IG分享了一張帥照，照片中可看到他似乎身在片場，右手托著一盤慶生的彩紅色蛋糕，一頭濕髮加上嘴角沾上了道具血，不只露出精壯上身的結實胸肌，底下的冰塊腹肌也塊塊分明，男人味透發性感指數爆表；除了身材有如小鮮肉外，他的臉上也幾乎看不到皺紋，保養功力相當驚人，讓網友不敢置信大呼：「這50歲了？」