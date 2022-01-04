myVideo影音平台1月推出電影強檔片單，以經典恐怖片系列最新續集《月光光新慌慌：萬聖殺》，最令觀眾期待，在家就能體驗血腥殺戮的恐懼刺激。「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）大受好評的黛安娜王妃傳記電影《史賓賽》、闔家觀賞的動畫電影《米家大戰機器人》、《比得兔兔》、車勝元和李光洙主演的災難喜劇片《天坑》、入圍金馬獎的台灣電影《青春弒戀》等也都將在myVideo陸續上架。

《史賓賽》王妃的婚姻悲劇

《史賓賽》講述英國皇室黛安娜王妃的婚姻悲劇。（myVideo提供）

《史賓賽》講述英國皇室黛安娜王妃的婚姻悲劇，女主角「暮光女」克莉絲汀史都華還魂般的演技，大獲好評。電影裡其中一幕，黛妃因傷心欲絕，扯斷脖子上的珍珠項鍊，把一顆顆大珍珠生吞入口中嚼碎的畫面，堪稱全片最衝擊，史都華在接受外媒訪問時，透露其拍攝內幕，「那其實是訂製的巧克力，但咬的時後嘴巴不能張太開以免穿幫，當下的感覺就像是吃M&Ms巧克力。」

史都華也笑說，原本的畫面聽起來就是吃巧克力的聲音，後製時改加上咬破珍珠「喀拉喀拉」的音效，畫面瞬間充滿了衝擊力，也成為全片最經典的片段之一。她表示：「我們其實並不知道黛妃當年是否曾真的有嚼珍珠，但我們想藉此呈現一個女人的掙扎痛苦心境，而非用死板的方式表達。」《史賓賽》1月21日在myVideo上架。

《青春弒戀》由林柏宏主演。（myVideo提供）

林柏宏大尺度愛情驚悚《青春弒戀》

另外，「災難片專門戶」傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演的動作爽片《高玩殺手》、「第五代龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）組隊上演瞞天過海精心劫案的《偷天俠盜團》、林柏宏和陳庭妮主演的大尺度愛情驚悚片《青春弒戀》、韓國賣座災難喜劇《天坑》、溫馨科幻動畫《米家大戰機器人》、療癒系真人動畫《比得兔兔》 、帶有成人恐怖寓言的懸疑片《羊懼》等，1月都將在myVideo上看得到。

《月光光新慌慌：萬聖殺》上演刺激殺戮戰。（myVideo提供）

《月光光》新慌慌心更慌

《月光光新慌慌：萬聖殺》是影史恐怖經典「月光光心慌慌」系列的第12部作品，也是2018年電影《月光光新慌慌》的二部曲續集，由「尖叫女王」潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）回歸主演，再度面臨面具殺人魔麥克邁爾斯的瘋狂追殺危機，暴力血腥劇情讓影迷又怕又愛。潔美李寇蒂斯日前受訪時透露，《月光光新慌慌》將在第三部曲《月光光新慌慌：萬聖殺》迎來大結局，也將會是她最後一次回歸演出該系列，更預告「結局會讓大家非常生氣、非常震撼」！

潔美李寇蒂斯透露，她已和導演大衛高登格林（David Gordon Green）聊過最後一集的想法，「我能告訴大家的是，這個刺激的結局絕對會大家大吃一驚、大開眼界，甚至會讓大家感到非常生氣，但我認為那是一個結束三部曲的美麗方式。」而在等待最終章上映前，觀眾可先欣賞去年底在全球橫掃1.31億美元（約36.3億台幣）的《月光光新慌慌：萬聖殺》，該片1月6日在myVideo上架。