智慧型手機發展初期，「黑莓機」一度是商務人士首選，不過此後逐漸失去優勢。日前該公司宣布將於4日終止黑莓機的所有軟體服務，宣告「一代商務旗艦機王」正式走入歷史。

加拿大黑莓公司（BlackBerry Ltd.）去年底在官網聲明中指出，所有作業系統終止服務後，用戶就不能再使用黑莓機上網、傳簡訊、打電話，甚至是撥打緊急求救專線。該公司則已於2016年完全轉型為軟體公司，如今正專注向政府機構或私人企業提供智能安全軟體及服務。

黑莓公司於2002年發布首款支持收發郵件功能的手機5810，黑色實體標準鍵盤成為主打特色，一度風靡歐美國家，最出名的愛用者莫過於美國前總統歐巴馬，直至2009年上任後仍捨不得拋棄他的黑莓機。

之後，隨著蘋果觸控螢幕手機iPhone問世與Android系統迅速發展，採用封閉式系統的黑莓機逐漸失去競爭優勢，像諾基亞（Nokia）、摩托羅拉（Motorola）等知名廠商一樣，逐漸喪失原有的高市佔率。

黑莓機終止服務的消息曝光後，不少人在社群媒體上向這款一代機王致意。一名推特用戶稱讚，黑莓機是「很棒的機型」，還說希望公司繼續支援黑莓機相關服務，讓旗下手機得以「復活」。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110104