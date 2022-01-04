20歲新生代女演員盧以恩藉著演出公視人生劇展《青苔》，奪下第53屆「迷你劇集/電視電影新進演員獎」，之後也以《天橋上的魔術師》入圍第56屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，雖然沒得獎，但演技早已受肯定；盧以恩目前就讀台北藝術大學，日前到天母市集賣二手衣物，全程都沒被認出，還發生包包被偷的慘況。

盧以恩在10歲時因緣際會參與果陀劇場舞台劇《再見女郎》演出，愛上表演，更從小立志要以演員為一輩子的職業，高中就讀復興高中戲劇班，現在也是台北藝術大學電影創作學系的學生；而年僅20歲的她，早就獲得金鐘獎肯定，未來不可限量。

而撇除演員身份的盧以恩，其實就像是普通大學生，元旦當天她到天母二手市集擺地攤，把頭髮紮起來，穿著也很低調，揹著一個側背包很有老闆娘的樣子；她也在臉書開心地表示，「（老）闆娘很忙」，一整天下來總共收入1068元，本來應該是滿意的一天，卻遇到扒手，「被偷走一個好漂亮的相機包，很生氣」。

盧以恩超平民的私生活，也引起不少網友熱情留言，其中有人好奇她有沒有被認出來，她也輕鬆地表示，「沒有，我帽子+口罩包緊緊」，另外也有不少粉絲覺得盧以恩看起來很有當老闆娘的架勢；還有網友分享公館也有類似市集，而盧以恩也雀躍地表示，「希望報名會上」，透露自己之後也有機會現身公館市集擺攤。