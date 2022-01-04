每到農曆新年，媳婦最不想面對的可能就是回婆家過年，一名人妻透露，她想出一個妙招，讓她可以從除夕到初六都待在娘家，而且以後每年都可以照辦，超猛招式曝光後讓眾人驚呼高招！

這名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》表示，她想到過年可以不回婆家的對策，那就是除夕前一天跟老公大吵一架，那麼除夕到初六就可以全部都待在娘家，讓老公跟小孩回婆家開心過年就好，直呼「以後我每年都要這樣過年！豬隊友(老公)你就犧牲一下吧」。

貼文一出引起熱議，不少網友忍不住大讚高招，紛紛回應「謝謝老師，我學會了」、「絕對支持」、「哈哈哈，我的招數竟然被妳學走了」、「絕招欸，有充分的理由可以留在娘家過年」、「這很高招」、「這個架吵得值得」。

不過也有網友不以為然表示，「每每看到老婆大戰老公的家人，不免憂心這些家口的孩子」、「不知道你小孩以後會不會害怕過年」、「阿公阿嬤會傷心怎麼娶了這種媳婦」、「要不要乾脆離婚算了？老公跟小孩很可憐」。

有網友建議，為了家庭和諧，還是彼此各退一步最好，可以事先協調好哪些天待在婆家、哪幾天待在娘家，就不必費心演這齣戲，而且這招也用不了多久，婆婆應該很快就會開始懷疑，為什麼每到這個時間點就會吵架。