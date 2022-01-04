監察委員田秋堇、林盛豐及蔡崇義調查指出，永侒公司申請展延宜蘭員山的礦權，然而自2003年5月至2004年12月期間，所雇的工人均未達5人以上，且在2004年並未從事開採作業，經濟部礦務局卻未依法廢止其礦業權之核准，核有違失，因此監察院通過提案，糾正經濟部礦務局。

田秋堇指出，永侒公司申請展延宜蘭員山的礦權，但該礦曾經中途停工，且根據「礦業法」第38條規定，礦業權登記後2年內不開工或中途停工1年以上，主管機關應廢止其礦業權之核准；然而監委向礦務局調閱資料，發現永侒實業「礦業簿」紀載，自2003年5月至2004年12月所雇工人均未達5人以上，且依據礦物局的紀錄，2004年開礦並未從事開採作業。

田秋堇表示，礦物局內部公文即紀載「查礦場自93年迄今未從事開採作業」，因此礦業局卻未依法廢止礦業權的核准，核有違失，依法糾正。

調查報告發現，永侒實業在2019年11月4日提出的礦業權展限申請，交通部依據工程顧問有限公司所提供礦區界點為基準，套用地理資訊系統測距，確認礦區座標距省道並不符《礦業法》第27條「需距省道系統150公尺以上」的規定，依法未經交通部同意，應不予核准。

監委指出，「礦業法」於民國19年制定，當年政府統治中國大陸、百廢待舉、急於開採，但今日政府所轄國土大不相同，台灣如今面臨過度開發之壓力，相關認定實應隨社會整體變遷適時檢討修正，同時顧及聯合國「永續發展」目標，持續滾動檢討。

林盛豐也說，查案過程中，約詢經濟部礦業局長徐景文時，徐也認同「礦業法」跟時代脫節，並對於本案的內部懲處，將會在提供完整資料給監察院。

蔡崇義強調，礦產乃不可再生性之資源，礦產之開挖不慎，將破壞水土保持，甚至對國土保安造成干擾，因此需依「規費法」徵收礦業權費及礦產權利金，但此項規費自2005年訂定後即未調整，指出礦務局應依「規費法」第11條規定，持續滾動檢討礦業權費與礦產權利金之收費基準並適時調整，監委要求檢討「礦業法」。