今天傍晚5時許，台北市消防局獲報，台灣大學校內第二活動中心外，有女子墜樓，疑似從10樓研究室窗外墜落，卡在大樓3、4樓中露台。救護人員立即到場急救，但女子已無呼吸心跳，送台大醫院急救，晚間仍宣告不治。

據了解，現場有學生指出，墜樓者是21歲社會系李姓女學生，是近來傳出因情緒困擾自殺的網紅「木子小姐」。不過警方與校方都不證實女子的身分，校方僅說，對相關師生啟動關懷輔導機制。

網紅「木子小姐」去年12月曾在網路論壇發表「我台大休學跑去拍A片」引發議論，她自稱曾遭霸凌、有重度精神方面困擾。

今年1月3日，她IG有篇留言，有自稱是其父親的帳號發文，稱她已過世，身為父親無法阻止女兒死亡是一生遺憾。不過4日台大表示，該女學生並未過世，持續關心輔導中；不過晚間台大校園傳出墜樓，疑似就是被指涉的網紅。警方將報請檢察官相驗釐清死因。

對於學生墜樓事件，台大今晚表示，接獲消息後立即通報送醫及相關單位，但該生搶救後仍不幸身亡，學校深感哀痛，並已針對相關師生啟動輔導關懷機制。

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