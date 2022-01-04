王力宏和李靚蕾去年底證實婚姻破局，男方遭李靚蕾抖出婚前、婚後砲友多，優質形象一夕全毀，可近日就有其學弟跳出爆料，坦言王力宏婚前玩較開放，但婚後並不會那樣，相信王力宏沒有出軌。現也有週刊指出，王力宏和李靚蕾婚姻不順期間，相處都還一如以往，男方完全沒想到李靚蕾會突然大爆料。

據《鏡週刊》報導，王力宏和李靚蕾早在紐約簽妥離婚協議，同意對分財產，而其實在2016年，王家就曾要李靚蕾簽一份離婚協議，但給女方金錢的部分相當寒酸，李靚蕾甚至在看了協議後當場淚崩，對這場婚姻心死。

而在王力宏、李靚蕾婚姻觸礁期間，兩人雖然分居但仍不時碰面，每次見面，李靚蕾對王力宏的態度依舊和往常一樣，常主動關心他，沒想到後來會突然大爆料，讓王力宏不知所措。

另外，據週刊指出，王力宏和李靚蕾2019年談判離婚時，找了多位諮商師進行婚姻協調，女方期間都未提到男方外遇等事，因此外界揣測王力宏那些情事都是婚前行為。