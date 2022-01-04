一個2大1小的小家庭一年大約要花費多少錢呢？有網友分享他們家2021年的總體支出，年支出為121萬，每月平均花10萬，看起來相當多，但網友看完細項後紛紛直呼「也太省」。

網友列出了開銷細項，包括房貸、保險、稅金、娛樂費、電話費、日用雜貨等項目。(圖／翻攝自PPT)

一名網友近日在PTT上分享2021年家庭年度支出，他們家是兩大一小有車有房的小家庭，原PO本身在新竹市竹科內的公司上班，是七年級中前段班，家庭年總收入約200萬，包含了薪資收入、股息、基金配息收入等。總結各年度月平均支出大約接近10萬，整年的支出總計為121萬1255元。

原PO也列出了開銷細項，包括房貸、保險、稅金、娛樂費、電話費、日用雜貨等項目，花費最多的是房貸，每個月2萬元，佔整體的19.81%，其次是幼兒園註冊費和月費，每個月1萬7193元，佔整體的17.03%。

一個小家庭一個月要花10萬元，感覺是不小的數目，但鄉民們看完細項後卻覺得原PO很省，「娛樂費好少喔，很少出遊？」、「伙食真的很省很厲害耶，我愛吃，自己一人一個月可能就10～15k，要檢討」、「這麼省還是花了120萬，好可怕」、「覺得非常非常省，但加起來竟然要10萬」。