中國人壽勇奪四獎項肯定；現代保險雜誌公布「第26回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，中壽獲得「知名度最高」、「最值得推薦」、「業務員最優」、「理賠服務最好」四項優等肯定，並由首席執行副總經理許東敏、資深副總蘇錦姿代表領獎，突顯中壽專業經營及創新服務的優質品牌形象，展現中壽邁向「成為最受推薦和信賴的壽險公司」願景。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽重視客戶服務體驗，期許成為客戶人生中並肩共行的夥伴，我們深知每次與客戶的接觸都是公平待客的落實，也是客戶對中壽信任的展現。

面對成熟且日益競爭的保險市場，中壽秉持創業家精神，專注投入數位轉型，導入數位科技與大數據，並以客戶為中心的創新思維，利用線上線下的虛實整合，帶給民眾嶄新便利的保險體驗。中壽持續履行對客戶的承諾，更力求每個作業環節、服務能超越客戶期待，帶來更優質體驗，充分發揮保險的功能與價值。

「人才培育」與「數位賦能」是中壽近幾年推動業務部隊轉型的核心競爭力，中壽的業務部隊備受肯定，本次榮獲「業務員最優」優等獎項外，2021年1-11月以來，業務員登錄人數成長率高達12.27％，為業界第一，顯示中國人壽已是業務人員的首選雇主品牌；此外隨著民眾日益重視退休保障規劃，中壽推出完整全面的保險商品，並導入RFA(退休理財規劃顧問)證照，167名業務同仁通過認證，取證通過率高達72％，在同業中更是名列前茅。