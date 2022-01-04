高雄市岡山區今（4日）上午11時許發生一起死亡車禍，據了解，為42歲黃姓男子駕駛大貨車，不慎撞死在路邊賣便當的張姓男子。警方透露，此種「便當得來速」老闆都會高舉手讓司機看到，而被撞上的張男平常較少來顧攤，忘記舉手示意，貨車駕駛也沒注意到，才發生憾事。

岡山分局4日接獲報案，稱聖森路上發生車禍，經派員趕往現場時，發現為黃姓貨車司機因視線之差，不慎撞到賣便當的張姓男子，而張員在警方到場時已明顯死亡，黃男的酒測值則為0。

黃男供稱，他當時停在路邊要向攤車買便當，向攤位叫了2至3聲卻都無人回應，他遂發動車子打算離去，沒想到才起步就有壓到東西的感覺，下車才驚覺撞到人，趕緊報警處理。

警方調查指出，張姓死者單身，張男的姊姊平時在路邊以攤車模式販賣便當，4日因姊姊有事，張男才臨時代班。警詢後，將肇事的黃姓駕駛依過失致死罪移送地檢署偵辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，承辦警員透露，此種路邊賣便當的攤車，多為司機在車上向老闆下單，而老闆為了避免大車的視線死角，通常都會舉手示意，確認對方有看到人，才回自車頭繞過去駕駛座遞便當，推測張男平時較少顧攤，漏了舉手提醒這個動作，而司機也沒留意到張男的身影，才不幸致憾事發生。