基隆一名張姓女子原任職於基隆醫院約用專員，涉嫌於去年5月私吞順天堂贈送的30瓶台灣清冠一號，發現未能自行補足差數後，自行向院方政風室自首。基隆地檢署近日偵查終結，認定張女觸犯案業務侵占罪，考量其犯後自請離職、態度良好，予以緩起訴處分。

起訴書指出，張女原任職於基隆醫院總務室約用辦事員，2012年升任為約用專員，負責藥品採購。去年5月底，順天堂無償向基隆醫院捐贈30罐清冠一號，張女竟未依捐贈作業程序規定繳回醫院，反而將其佔為己有，並以每罐20包、1120元售出，共賣出26罐。

同年6月2日，順天堂表示，將再次無償捐贈30罐清冠一號，前後總計60罐給醫院使用，此時，張女發現自己無法以購買或其他方式補足先前售出的瓶數，於6月4日向醫院政風室坦承犯行，全案經法務部廉政署移送偵辦。

檢方訊問時，張女坦承犯行，除了盡全力追回原對外售出的清冠一號，也繳回不法所得，檢察官考量其無前科紀錄，事後也自請離職，依觸犯業務侵占罪，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年。