女星林采緹擁有甜美臉蛋與前凸後翹的魔鬼身材，當年她以Cosplay漫畫人物「蛇姬」爆紅，讓「林采緹」三字成為性感女神代名詞。親民的「蛇姬」從不吝嗇分享生活美照，林采緹今(4)日晚間曬出全裸泡湯照，雖是背對鏡頭仍然相當火辣，讓網友們在冬天看了也渾身發熱，噴鼻血大讚大推：「美背！」

林采緹今(4)日晚間曬出全裸泡湯辣照，IG中的「蛇姬」全裸背對鏡頭坐在浴缸，左手挽起一頭秀麗長髮，眼前則有群山綠意美景開展，雖然看不見正面春光，仍讓人充滿想像空間，林采緹全身僅有左手穿著金絲手鐲，在全裸胴體襯托下更增添性感，右手扶著浴缸彷彿盼著溫泉水快點注滿，只不知她所面對的翠綠群山中，是否有人視力夠好「遠山含笑」看得見她正面無限春光？

林采緹在這則IG貼文寫道：「又要來跟大家要口袋名單了，你們最喜歡去哪裡泡湯？」網友們頓時渾身發熱，大讚：「辣」、「美背！」、「只想知道誰拍的」、「性感的背面」、「哇喔！如果側身一點…噴血了」、「美美的背」，全場粉絲眼睛一亮，再次心甘情願被性感的蛇姬收服。

林采緹的IG上可見各種生活點滴，有出遊、運動、健身、工作、美食等，其中不乏火辣的養眼畫面，都讓粉絲看得相當滿足，更加貼近女神一步，粉專吸引近37萬人關注。近期常可見林采緹分享運動生活，有健身房、高球場等，展現健康美，日前林采緹曾請網友推薦景觀咖啡廳、景觀餐廳、或是景觀很棒的住宿等，今又跟網友們「神」泡湯口袋名單。

林采緹擁有前凸後翹的S曲線和纖細四肢，舉手投足俏麗的她，看不出已升格當媽咪，其實身材火辣的林采緹，也付出相當努力，她平時就有健身習慣，不論是平板撐、槓鈴、跑步、啞鈴等運動都樣樣來，她日前曬出運動影片時還幽默直呼：「維持美麗就是從對自己殘忍開始」。