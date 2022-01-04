立陶宛日前與我互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外館，但卻惹怒中國大陸，開始對立陶宛展開經貿報復，讓立陶宛生產的深色蘭姆酒約2萬瓶，面臨貨品拒收，無法入關漂流海上情況。對此，前民進黨立委郭正亮分析表示，立陶宛去玩兩岸打中國牌是很奇怪的事情，因為他的傳統對手是俄羅斯，結果搞到中國，現在問題就很麻煩。

郭正亮4日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，立陶宛去玩兩岸打中國牌是很奇怪的事情，因為他的傳統對手是俄羅斯，他本來就非常反俄羅斯，結果搞到中國，現在問題就很麻煩，因為連歐洲其他國家，在立陶宛其他的投資，只要是賣給中國的東西都要撤資，也沒有跟立陶宛站在一邊。

郭正亮進一步解釋，立陶宛的政壇是多黨聯盟，現在在野黨也反對，連立陶宛在歐盟的代表，也跟政府不同派，也不支持政府，所以我覺得這個政府恐怕是搖搖欲墜，這個其實就是自己惹出來的，他反俄羅斯，其實周邊國家都很贊成，但是當對象換成中國，大家就會覺得何必去幫美國，因此惹出這些問題，搞到現在不知道如何收拾。

趙少康問郭正亮，「那美國要怎麼幫他？美國對立陶宛很好，之前該國外長、總理還都到美國去」。郭正亮表示，這有什麼用？口惠實不至，那只有6億元信用貸款，之前澳洲龍蝦的事情也是，中國抵制澳洲，結果訂單都讓美國、加拿大接手，澳洲人當時也很生氣，這個就是美國的兩面手法嘛！就只有嘴巴挺，被抵制後再去接人家訂單，哪有人這樣搞？