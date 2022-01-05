來自蘇格蘭大力士選手斯托特曼(Tom Stoltman)。

舉辦為期一周的「世界最強壯男人」(World's Strongest Man)比賽昨(3)落幕，來自世界各地大力士們齊聚一堂，展現體力及耐力沒有極限。這次，抱走冠軍獎座的是分別來自蘇格蘭的斯托特曼(Tom Stoltman)和美國選手尚恩(Brian Shaw)。

根據英國《太陽報》（The Sun）賽前報導，冠軍得主之一的蘇格蘭選手斯托特曼，曾公開談論自己成長過程為精神疾病所苦，五歲時被診斷患有自閉症，自閉症是先天腦部發育障礙所致，特徵是在溝通與表達上產生困難。事實上，去年(2021)斯托特曼就已獲得世界最強男人冠軍，成為蘇格蘭首位，而今年再添一勝。回憶起兒時生活，他說:「我不知道我做錯了什麼，只覺得我所做的一切行為都是正常的。」

正因為在青少年能夠鼓起勇氣，敞開心胸與他信任的朋友們坦承自己的問題，「沒事的，我們還是一樣愛你!」朋友說。斯托特曼接著說道:「那一天改變了我的生活。」

據美國有線電視新聞網（CNN）指出，當斯托特曼摘下冠軍那一刻，同是選手的哥哥Luke立刻向前擁抱他，斯托特曼告訴記者:「我們倆當時跪在地上說了一些話，那是有史以來最特別的一刻。」而斯托特曼的哥哥Luke也在那場比賽贏得第七名的佳績。

斯托特曼憶起踏入比賽的初衷，他說「當時我是個瘦子，非常沒自信。」因為哥哥的一句話「一起健身吧!」才開啟了這條築夢道路。十年後，為了讓自己隨時處於備戰狀態，斯托特曼每天都吃超過10,000卡，好讓自己一天比一天還強壯。

「自閉症使我成為一名優秀的運動員，因為這就像是強迫症，強迫自己每天堅持下去。」儘管斯托特曼在實踐理想的過程中需要面對既有的社交障礙，但卻讓他對自閉症有著更深一層的正向詮釋。