藥華藥（6446）旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101，以下簡稱Ropeg）納入美國最大連鎖醫院凱瑟醫療集團給付。

藥華藥的Ropeg於2021年11月取得美國藥證，在美國開始銷售後，藥華藥美國子公司也與各大保險公司洽談，提高Ropeg在美國的保險覆蓋率；去年11月12日，在獲知FDA核准Ropeg為治療真性紅血球增多症（PV）的創新用藥（Novel Drug）後，凱瑟醫療集團立即主動聯繫藥華藥美國波士頓辦公室，表達將Ropeg納入給付的意願，藥華藥美國團隊立即與凱瑟醫療集團進行洽談，Ropeg將從今年開始納入給付。

這次的凱瑟醫療集團藥物處方集，Ropeg在給付上沒有任何限制；相較於另一個被FDA核准用於PV的二線藥物Jakafi，則受到了需事先取得保險公司給付許可（Prior Authorization PA）的限制。Ropeg因給付上沒有限制，可以造福更多需要用藥的病患。

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）是美國最大的財團法人連鎖醫院，擁有39間醫院及700多間醫療機構、超過30萬名員工，其中醫師超過2萬名，護理師超過6萬人。凱瑟醫療集團在美國的營運橫跨8個州（包括加州、華盛頓州、奧勒岡州、科羅拉多州、夏威夷州、喬治亞州、馬里蘭州及維吉尼亞州）以及華盛頓特區，在全美擁有超過1千2百萬名會員。這些州在美國屬於相對富裕且老年人口集中的州，凱瑟醫療集團在這幾個重要的州擁有非常大影響力。