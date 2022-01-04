中國大陸的極音速飛彈近年廣受各國關注，而美國同類型武器的試射卻屢屢失敗，引發民眾擔憂；不過《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，與極音速武器相比，中國大陸準備多年的網路攻擊能力，才是美國的最大威脅。

中國大陸近年屢屢展示東風17（DF-17）、結合分離軌道轟炸系統（FOBS）和極音速滑翔彈的新武器等，而反觀美國，空軍AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）原型的3次試射都遭遇失敗，陸軍和海軍2021年10月合作進行的陸基極音速載具試驗，也因火箭助推器故障而未能成功發射。美國太空軍副軍令部長湯普森（David Thompson）上將已公開承認，目前該國的極音速武器「不如中國大陸與俄羅斯先進」。

不過北京多年來以政府強制力和豐富資源軟硬兼施，讓大陸企業與政府緊密合作，在人工智慧（AI）和網路能力上獲得極大進展。《歐亞時報》指出，儘管官方持續否認，但許多專家警告，大陸支持的駭客行為已達史上最高峰，主要手段是在具機器學習能力的AI系統協助下，複製目標的防禦模式、評估合適攻擊方法後予以最佳化，並將獲取的資料轉化為自身軍事能力，縮短與美國之間的技術差距。

而美國卻尚未完成這類新興領域與國家安全體系的整合，甚至空軍首席軟體官（CSO）柴蘭（Nicolas Chaillan）先前還在辭職後告訴媒體，美國網路和AI領域在15至20年內「沒有與中國大陸抗衡的機會」，成為雙方對抗中的重大風險。