雙胞胎女團By2妹妹Yumi捲入王力宏的小三風波，發聲明認的確和男方交往過，但也強調從未介入王力宏、李靚蕾的婚姻，卻又被李靚蕾拿兩人對話截圖反擊，今（4日）卻爆出當時Yumi只是找王力宏談工作，而Yumi閨密也再度發文。

先前李靚蕾緊咬Yumi是王力宏的小三，並公開一張女方用裸照大頭貼的截圖，證明王力宏和Yumi直到2015年8月都還有來往，可據《鏡週刊》報導，Yumi只是想請王力宏錄一段簡短影片，替By2當時發行的的新專輯宣傳，僅是私下工作請求而已，另外，週刊還用該張裸照大頭貼製造模擬圖片，還原完整對話。

Yumi閨密發文。（圖／翻攝自微博）

對此，Yumi閨蜜「做個小孩007」看不下去，稍早在微博憤怒發文，直指週刊的模擬圖片看起來像在幫Yumi洗白，卻仍放上李靚蕾爆料的裸照大頭貼，認為根本就是在「df（蕩婦）羞辱」，並暗指李靚蕾在花錢買熱搜。

Yumi閨蜜貼文一出，有網友發聲力挺，但也有不少人不買單「再這樣爆下去，感覺蕾神又會放大招」、「你好像只否定了台媒的，沒否定李靚蕾的」、「別洗了，人家發圖是想給王力宏洗白的，哪管By2」，在陸網再次掀起熱議。