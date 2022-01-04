中華工程日前提前到，全台國際新地標台北市「陶朱隱園」預計2022年將登場，但是對於開價，始終守口如瓶；戴德梁行董事總經理顏炳立今（4）日首度談到他對價格的看法，犀利指出「2022年不動產市場最精彩的大案，非陶朱隱園莫屬！」若正式推出，保守估計每坪至少要6百萬元才合理。

顏炳立今天表示，「陶朱隱園」這東西叫作三個字：「珍、稀、絕」；買的人，叫七個字：「不是唯一不收藏」。如果順利成交，就叫三個字：「獨、難、唯」，即獨特、難得、唯一。

顏炳立分析，以信義計畫區住宅區土地一坪800萬元成本來推估，若200％容積率、加上容移和容獎，合計接近300％容積來算，每容積單價就將近270萬元。加上營建成本和造價，這個案子如果基本消費每建坪30萬元，根本蓋不起來，目前營建成本攀升，看來至少要每建坪60萬元以上，才蓋得起來。

顏炳立分析，以土地每建坪容積單價約270萬元，加上營建成本60萬元，一坪就330萬元；再加上旋轉造型設計的成本和加分，以及興建十年、每年以3％利潤，合理的管銷費用，算下來，每坪成本就要592萬元。

顏炳立表示，所以我認為，這個東西，沒有貨了，就只有這兒，所以閉著眼睛，這個房價，光是成本就應該要每坪500萬元以上，如果在信義計畫區要再搞出這麼一個東西，估算它要賣5、600萬元，才能接受。

顏炳立說到，「陶朱隱園」若正式公開，將會是今年房市的熱點！如果登場的話，雖然價格，還是一個問號，但這個地點非常好，因為兩邊有兩大集團，包括國泰金總部、和富邦金A25未來的總部，一起護體，再加上中油的大樓，真好康！如果一登場，就應該要發了。

顏炳立打趣說，雖然有人說它造型像脖子扭到、像龍捲風、像麻花，但我覺得，它像太極，從空中往下看，剛好四四方方，它是個名模、也穿對了衣服。