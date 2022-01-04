美國兩大電信龍頭AT&T與Verizon周一（3日）同意將5G無線網路服務延後兩周推出，讓美國主管機關及航空公司能有更多時間，針對如何把5G訊號對空中交通的干擾降到最低尋求因應對策。

AT&T與Verizon原本周日還堅持5G服務將會在周三（5日）正式上路。不過在短短一天，由於各方的施壓，兩家公司已經暫時讓步，表示願意把5G開通時間延後到1月19日。

AT&T周一發布聲明指出，基於美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與聯邦航空總署（FAA）署長迪克森（Steve Dickson）的要求，已同意延後兩周再推出5G服務。Verizon也表達相同看法，不過強調該服務一定會在本月上路。

原本AT&T和Verizon執行長在周日曾以聯名公開信方式，拒絕布塔朱吉與迪克森的要求。美國運輸部與FAA擔憂，一旦開通5G，其訊號可能將對雷達高度計等高度敏感的飛機電子設備造成干擾，進而引發航班大亂、嚴重還將危及飛行安全。

先前白宮、航空公司與航空工會也曾向AT&T與Verizon兩家公司呼籲延後推出5G，它們聲稱5G訊號恐將導致航班延遲、繞道或取消。美國航空公司甚至還計畫向聯邦法院提訴，企圖阻擋兩家公司的5G服務上路。

不過在這兩家電信服務公司最後決定從善如流，延後5G開通後，FAA也對此表示感謝，指出將可利用多出來的時間與空間，與相關業者商討，尋找降低因布署5G而對航班造成干擾的對策。

另外根據消息人士透露，為因應5G訊號可能對飛安造成威脅，FAA還計畫將在近日實施航班限制，但美國航空業者深感不安，憂心此舉反令航空旅遊與貨運陷入混亂。