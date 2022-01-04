英國每日郵報(dailymail)引述北韓《勞動新聞》的一則奇特報導：現任領導人金正恩的父親金正日在2011年發明「小麥捲餅」，並聲稱儘管糧食短缺，但這項美食的銷售正在蓬勃發展中。最近的文宣影片也出現民眾在路邊購買捲餅的畫面，但是許多脫北者表示，根本沒看過，也絕對吃不起。

小麥捲餅很像墨西哥卷心餅，報導稱金正恩對這道墨西歌菜非常感興趣。在新聞短片中，也可以看到北韓人在平壤錦松食品廠外的一個攤位，大口吃著捲餅。

但是北韓長期以來都處於糧食短缺的困境，聯合國人權專家表示，北韓的糧食短缺一直在飢餓線上，離大規模饑荒很接近。因此這消息看在在逃離北韓的脫北者眼中，感覺格外荒謬。

出生於北韓精英家庭，但是在2014年逃離的李賢升就說：「墨西哥捲餅根本做夢都不敢想，因為根本沒有機會遇到它，大多數民眾沒有錢購買外國食品。就算有錢，也買不到。」

「而且，在 1990 年代，要是表現出喜歡麵包，或是黃油，那也是有危險的，很容易被貼上社會主義叛徒的帽子。」

他補充說，北韓一切的食物都很短缺，牛奶、奶酪和香料等各種烹飪原料絕對是缺乏的，所以能做出的菜餚也非常有限。漢堡、批薩只出現在平壤的「高檔餐廳」中，自己也沒機會去。在離開北韓前，唯一嚐過的外國食物是日本料理：壽司和生魚片。

總之，北韓長期以來一直拒絕接受外國商品和文化。外國食品也不例外。