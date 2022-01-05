Netflix旗艦懸疑夯台劇《華燈初上》第二季全新8集於去(2021)年12月30號上架後，集集劇情燒腦引人入勝，不但故事內容曲折離奇高潮迭起，究竟是誰殺了「光」日式酒店的「蘇媽媽」（楊謹華飾）成為討論焦點，更浮現出人意表的新殺手「嫌犯」人選。而《華燈初上》也隨著人氣紅到韓國，知名韓國YouTuber「有璟」分析原因，《華燈初上》繼《想見你》之後獲得高討論度，其中對男神許光漢的「愛屋及烏」最是關鍵。

《華燈初上》在韓國有多紅？有璟談及南韓人愛上該劇的首要原因指出，除了擁有「超豪華演員卡司」外，有蠻多韓國部落格評論：「劇情很有趣之外，挑選角色超厲害。」有璟很驚訝在韓國許多人都知道「Rose媽媽」林心如，而她接收到的許多訊息，都認為「演員真的很會演」。

林心如在南韓有一定知名度。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

第二個原因是正值疫情期間很難出國，可藉此劇體驗80年代的台灣，了解當時的「條通」文化。第三，南韓網友認為，原以為台灣代表作品只有愛情故事，沒想到有這麼質感的電視劇；第四，劇情很有意思，可以推理後面故事，不會感到無聊；第五，因為台劇《想見你》在南韓非常紅，男主角許光漢這次客串《華燈》，因此許多南韓年輕人也為了他追該劇。

有璟訝異：「原本以為在韓網上會搜不到評論，可是評論意外滿多的。」更念出在韓網上搜到的評論：「以為台灣代表作品只有愛情故事，原來還有這麼有質感的電視劇」、「卡司有名很值得看、80年代的情景還原得很好」、「劇情很有意思，不會無聊」最重要的是，因為《想見你》在韓國很紅，許光漢又有客串《華燈》，因此很多韓國年輕人也因此開始追劇《華燈初上》。