許多人都有記帳習慣，並在年末回頭檢視，確保錢都有花在刀口上。有一位在竹科上班的網友就貼出2021年家庭支出表，條列月支出與年支出，可以發現原Po兩大一小的小家庭月花10萬，年支出破120萬，引起網友們熱烈討論，但有過來人提及，現在各項支出都暴漲，因此帳面上看似很多，但其實已經算是相當節省的家庭。

該名網友在PTT論壇上發文，說明自己在竹科上班，家庭成員兩大一小有房有車，家庭總收入包括股票、基金的股利與資本利得共約200萬，並附上多達21項的支出表供其他網友參考。

從原Po貼出的支出表可以發現，每個月支出最多的是房貸2萬，其次是幼兒園的費用1萬7、伙食費1萬5及醫療保險費1萬2，若加上管理費、油錢、汽機車保養費及水電瓦斯等開銷，一個月支出達10萬0938元，年支出超過120萬。

文章引起網友們熱烈討論，有人點出，新竹小家庭每個月10萬看似很多，但其實已經很省了，「在新竹維持這種支出真的很厲害，房貸不高是比較早買嗎？這十年間什麼都暴漲，消費都不輸台北了」、「真的省，同在新竹光房貸和學費一個月就十萬了」、「感謝分享，看到你們也年花百萬，看來不是我家亂花錢」、「住新竹這樣真的很省，很厲害」、「我家跟你家差不多，新竹日常。」