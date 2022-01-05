年節將近，送禮的季節又來臨了！說到送禮，絕對是門學問，該怎麼送？送什麼才能恰如其分，讓送禮不失禮，收禮的人呷意？…..沒錯，「酒類」一直是台灣人送禮時的熱門首選，尤其是春節限定版的專屬禮盒，根據蘇格蘭威士忌協會統計，光是2019年，蘇格蘭威士忌在台銷售就高達546億，值得注意的是，台灣威士忌市場有逐漸走向高級化的趨勢，此時，消費者在選擇上，品牌的形象、酒液的氣味年份、外觀包裝等因素，就顯得格外重要，更是有不少收藏家蒐集特定的酒瓶與酒杯來裝飾擺設，也突顯另一種藝術美感。

近日，網路溫度計(DailyView)就發表一份【2022春節送禮指南！十大熱門「高年份」威士忌】大調查（透過KEYPO大數據關鍵引擎）。該份調查從2020/11/18開始，直到2021/11/17止，數據蒐集統計的對象，正是目前商務人士選禮時，最為青睞的18年以上高年份威士忌。調查結果公佈，共有七個品牌擠進前十名，其中約翰走路Johnnie Walker XR21調和威士忌，繼去年榮登冠軍後，今年再度蟬聯「榜首」

根據這份「網路溫度計」所作的調查報告，拿下冠軍寶座的約翰走路Johnnie Walker XR21年調和威士忌，穩坐十大熱門高年份威士忌的「聲量王」。同時，旗下最頂級的酒款「藍牌」與XR 23年調和威士忌也一併擠進榜內，分佔第三名及第七名。也就是說，前十名當中，約翰走路Johnnie Walker就囊括三個席次，足見品牌在網路的討論熱度，及網友心目中的高人氣。

約翰走路XR21以霸主之姿蟬聯榜首/截取自網路溫度計

提到《約翰走路Johnnie Walker》，相信不擅飲酒之人亦聞其名，而《約翰走路XR21年調和威士忌》之所以蟬聯聲量王，除了品牌知名度外，豐富多樣的產品特性，以及從裡到外的細節講究，才是該酒款維持網路聲量的關鍵。而且，不同於市面上其他傳統威士忌酒款，《約翰走路XR21年調和威士忌》從外包裝、酒液及特殊設計酒杯，由內而外，流露著當代奢華感，尤其，「厚實肩膀」造型、如藝術品般的瓶身設計，象徵著造局者的穩重，華麗而貴氣，確實顛覆了傳統威士忌給人的印象。

再者，約翰走路XR21酒杯每年都會推陳出新，而且每一次出手都是話題。今年推出的《三國問鼎限定版》，就以天下杯、文韜杯及武略杯，藉由史觀鏡的傳神工藝，致敬當代造局者的領袖風範。另外，今年的新年限量禮盒《文武雙全》，則以「臥龍以文謀略，策馬以武突圍」之意象呈現於禮盒包裝，並訂製一只陽剛氣派的「造局者杯」，以粗曠線條及雙層厚底，塑造穩重之貌，向創新造局者的你乾一杯！

這份「網路溫度計」所作的調查報告中，位居第三名的藍牌，則是約翰走路全系列最頂級酒款，其特別之處，在於蘊含了「失傳酒廠的38年酒液」，像是詢問度極高的Port Ellen、Brora等傳奇酒廠，其酒液之珍貴，就像品牌經常說的：「一萬桶酒藏中，只有一桶能呈現JOHNNIE WALKER藍牌超凡卓越的風味，獨特味道與品質堪稱萬中選一。」而且，藍牌每年推出限量生肖的造型瓶，2022虎年將推出「如虎添翼」典藏酒，也引起搶購熱潮，讓許多愛酒人士爭相收藏。

位居第三名的藍牌，是約翰走路全系列最頂級酒款（圖／DIAGEO提供)

禮品挑選不容易，一份適合的禮品，可以表達送禮者心意，收禮者也能備感重視。而最能展現格調與品味的高年份烈酒，成為近年來商務人士的送禮新寵。年節將至，想對重要的人表達心意，網路溫度計這份【2022春節送禮指南！十大熱門「高年份」威士忌】，倒不失是一份春節送禮的參考指南！

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場所不販賣酒予未滿十八歲者」。