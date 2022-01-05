今天是24節氣的小寒，時令上是冬季最冷的期間。皮膚科醫師指出，臨床上因為「冬季搔癢症」而前來求診的病患為數不少。由於近日新冠肺炎疫情升溫，醫師特別提醒，皮膚是身體最外層的防禦系統，維持皮膚健康是提升免疫力的關鍵，冬季期間包括洗澡、外出、睡眠及飲食的習慣必須正確，尤其3種食物更是少碰。

(圖/健康療天室提供）

皮膚科趙昭明醫師指出，當冬季低溫又濕度不足時，皮膚容易因油脂、水分不足，而在小腿前脛、上臂、腹部、背部等部位，出現乾燥發癢症狀，還可能帶有脫屑、龜裂，就被稱為「冬季搔癢症」，是一種缺脂性皮膚炎。

冬季搔癢症的患者常常難耐癢感，不自覺一再抓搔，由於天冷導致末梢血液循環不順、體感較差，常常抓出大小傷口，一不小心還可能引發感染。一但皮膚防線出現破口，身體免疫力也易受影響。

●天冷洗熱水澡、泡湯傷皮膚？ 醫：溫度與保濕是關鍵

冬天皮膚癢到快抓狂！熱水澡恐越洗越糟糕 皮膚醫揭生活禁忌「3類食物」別吃。(影音來源/健康療天室)

趙昭明醫師指出，天冷沐浴或泡澡時，想用溫度稍微高一些的水溫也是人之常情，但皮膚容易發癢的患者，最適宜溫度是「比體溫再高一點」的程度就好，同時入浴時間不要過久。

除此之外，入浴時更要慎選潔膚產品，最好與夏天時使用的高清潔度品項有所區隔，以具有保濕成分為首選。同時擦乾後最好能擦上乳液、喝杯水，由裡而外讓皮膚吸飽水分。

●冬季護膚禁忌 5大錯誤認知

不過許多人還是疑惑：洗完澡後的確擦上了乳液，為何乾癢脫屑的情況依舊發生？對此，趙昭明醫師強調，選錯保濕成分、日常生活作息錯誤，都是誘發冬季搔癢症的關鍵：

1.只注重保濕：

已有乾癢症狀的肌膚，若只擦一般保濕乳液，並不能抑制搔癢，選擇具消炎與舒緩搔癢成分的乳液是重要關鍵。

2.過度用力摩擦皮膚：

無論洗澡時或塗擦乳液時，力道都應輕柔，太大力會增加皮膚敏感程度，癢感提升。

3.為保暖穿上緊身衣 長時間不透氣

尤其衣物若是尼龍、毛料材質或過度緊繃、厚重不透氣，都容易刺激皮膚，加重搔癢不適。

（圖／健康療天室提供）

4.過度吃補、水分不足

冬季進補吃太多、太油膩，同時水分攝取不足，都是引發身體搔癢反應的導火線。

5.睡眠不足

皮膚搔癢的人，通常在白天可以藉著工作忙碌而較忽略的癢感，在夜深人靜時卻會癢得特別明顯，進而影響睡眠狀況，也引發惡性循環，讓搔癢症狀加劇。

趙昭明醫師也提醒，除了日夜溫差、濕度不足可能引發搔癢外，空氣品質不佳也會讓膚質變得更加敏感，使冬季乾癢症患者的年齡有下降趨勢。避開生活5大禁忌，調整生活習慣，就能大幅減緩發作機率，「不痛不癢」安度寒冬。